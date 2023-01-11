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НовостиСпорт11 января 2023 6:21

Студентка из Орла Наталья Пацекина вошла в состав сборной России по мини-футболу

Сбор национальной команды страны проходит с 8 по 15 января
Нина СОКОЛОВА
Фото с сайта ассоциация мини-футбола России

Фото с сайта ассоциация мини-футбола России

Студентка из Орла Наталья Пацекина вошла в состав сборной России по мини-футболу. Сбор национальной команды страны проходит с 8 по 15 января.

Спортсменка Наталья Пацекина учится в Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева. Сейчас девушка участвует в сборе национальной команды России, который продлится до 15 января. Учебно-тренировочный сбор завершится товарищеским матчем со сборной Сербии.

По данным «Орловского информбюро», команда Натальи Пацекиной «ОрелГУ-КПРФ» выступит в первенстве Первой лиги без своего лидера.

Первый матч состоится 15 января в 13.00. Девушки сыграют в мини-футбол на площадке спорткомплекса ОГУ.