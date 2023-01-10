В орловском храме показали спектакль для детей-беженцев

Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

В Спасо-Преображенском соборе Болхова для детей прихожан и маленьких беженцев из Украины был показан Рождественский спектакль. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Спектакль сыграли артисты детского драматического кружка районного дома культуры Болхова. Подобные мероприятия в дни церковных праздников стали традиционными для Спасо-Преображенского собора Болхова.

Помимо представления для детей был организован сладкий стол.

Все юные гости праздника получили подарки.