В орловском храме показали спектакль для детей-беженцев

Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии
В Спасо-Преображенском соборе Болхова для детей прихожан и маленьких беженцев из Украины был показан Рождественский спектакль. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.
Спектакль сыграли артисты детского драматического кружка районного дома культуры Болхова. Подобные мероприятия в дни церковных праздников стали традиционными для Спасо-Преображенского собора Болхова.
Помимо представления для детей был организован сладкий стол.
Все юные гости праздника получили подарки.