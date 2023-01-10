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НовостиПроисшествия10 января 2023 8:43

В Орловской области почти месяц не могут найти пропавшую девушку

С 16 декабря ее местонахождение неизвестно
Ирина КАБАНОВА
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Орловской области почти месяц не могут найти пропавшую девушку. С 16 декабря ее местонахождение неизвестно.

Соответствующую ориентировку опубликовал поисковый отряд "ЛизаАлерт". У пропавшей 35-летней Анастасии Лапшиной из деревни Нижняя Лужна нормальное телосложение, карие глаза, каштановые волосы до плеч. Рост девушки около 165 сантиметров. Во что была одета девушка в день исчезновения, неизвестно.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Анастасии, просьба сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. К поиску подключат добровольцев.