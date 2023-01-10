Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле наградили победителей конкурса «Молодые лица Орла». Почетных грамот и денежных премий удостоились 11 человек.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, в этом году в борьбу за право называться лучшим вступили 59 талантливых и амбициозных орловцев. Конкурсная комиссия отбирала победителей в 11 номинациях. Больше всего заявок поступило в номинации «Доброе сердце» среди представителей волонтерских и добровольческих организаций.

Награждение победителей прошло сегодня в здании администрации Орла. Почетные грамоты 11 победителям вручил мэр города Юрий Парахин. В конце минувшего года победители также получили денежные премии в размере 11 тысяч рублей.

- Сегодня здесь – все участники конкурса «Молодые лица Орла» – самые предприимчивые молодые экономисты, самые амбициозные спортсмены, самые старательные отличники науки и учебы, самые милосердные медики и волонтеры. Уверен, что это только начало. Вперед и только вперед!» - обратился к участникам градоначальник.