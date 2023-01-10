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Орловцам рассказали, как избежать обморожения. Пониженная температура продержится в регионе практически до конца недели.

Рекомендации по профилактике обморожений дает Роспотребнадзор. Так, при обнаружении первых признаков обморожения, а именно онемения, покалывания и покраснения кожи, жителям региона советуют согревать пораженные участки тела на протяжении 20-30 минут. Можно опустить их в теплую, но не горячую воду, либо попытаться согреть теплом собственного тела. Чтобы не усугубить ситуацию, не рекомендуется растирать обмороженные участки снегом и массировать их.

Если случай более серьезный, нужно как можно быстрее обратиться за профессиональной медпомощью. Также для согревания обмороженной кожи не следует использовать электрические грелки, нагревательные приборы, открытый огонь. Все это может привести к ожогу.

Избежать травмирующего воздействие холода поможет одежда, которая сохраняет тепло. Эффективно согреют несколько слоев свободной одежды. Для нижнего слоя подойдет одежда из полиэстера или полипропилена. Затем можно надеть вещи из шерсти или флиса. Обязательно необходимо носить шапку, шарф, варежки, а также теплую водонепроницаемую обувь.