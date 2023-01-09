Орловская прокуратура заинтересовалась нарушениями, найденными в детском саду № 37

Фото: пресс-служба администрации города Орла

По поручению прокурора Орловской области проводится проверка по фактам нарушений, выявленных КСП Орла в МБДОУ «Детский сад № 37».

Как сообщили в надзорном ведомстве, к проведению проверки привлечены специалисты регионального Управления Роспотребнадзора и правоохранительные органы. Специалисты проверят соблюдение в дошкольном учреждении законодательства при расходовании бюджетных средств, организации питания воспитанников детского сада, санитарно-эпидемиологических норм и правил.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на защиту прав детей.

Напомним, контрольно-счетная палата Орла выявила нарушения при проверке эффективности расходования МБДОУ «Детский сад № 37» средств на оплату труда и питание. Проверка показала, что в учреждении недокармливали детей и недоплачивали зарплату сотрудникам.