В орловском детском саду недокармливали детей и недоплачивали зарплату сотрудникам

Фото: пресс-служба мэрии Орла

Контрольно-счетная палата Орла выявила нарушения при проверке эффективности расходования МБДОУ «Детский сад № 37» средств на оплату труда и питание.

Аудиторы выяснили, что в 2021 году детсаду из бюджета Орла выделили 11,345 миллиона рублей. Из этих денег на оплату труда работников учреждения ушло 91,7 процента. Вместе с тем за 9 месяцев 2022 года учреждению было выделено 7,705 миллиона рублей, из них на зарплаты сотрудникам ушло 94,8 процента.

Проверка показала, что количество детей в группах дошкольного возраста превышало предельную наполняемость более чем на 50 процентов. В результате завышения штатной численности неправомерные расходы на оплату труда работников, занимающих должности, сверх норматива составили 501,6 тысяч рублей. Также по информации специалистов КСП, размер зарплаты работников детсада не был установлен на должном уровне.

Нарушения были выялены и в организации питания воспитанников детского сада. В учреждении не соблюдались нормы по минимальным среднесуточным наборам пищевой продукции, установленные СанПин, в связи с чем дети недополучали или не получали совсем большую часть продуктов. Кроме того, в детском саду не соблюдали требования к содержанию и соотношению в рационе питания детей основных пищевых продуктов. Некоторые продукты заменяли более дешевыми и менее качественными.

По результатам проверки КСП Орла направила представления руководителю учреждения «Детский сад № 37» Наталье Королевой и начальнику управления образования, спорта и физической культуры администрации Орла Сергею Шарову.