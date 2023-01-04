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НовостиОбщество4 января 2023 9:13

В Орле временно изменен маршрут троллейбуса №2

Причиной стало повреждение опоры
Ирина КАБАНОВА
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле временно изменен маршрут троллейбуса №2. Причиной стало повреждение опоры.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, после аварии на Наугорском шоссе опора МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» стала неисправна.

С сегодняшнего дня троллейбус №2 двигается до остановки «Больницы Семашко», разворот обратно на магазин «Орел», через сквер Гуртьева и Городской парк культуры и отдыха.

К ремонтным работам бригада МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» приступит 9 января, после поставки новой опоры.