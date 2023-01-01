Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловской области появится еще один виртуальный концертный зал. Его создадут на базе центра молодежи «Лидер» в Ливнах.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. На реализацию проекта из федерального бюджета выделено 5,7 миллионов рублей.

Созданием виртуального концертного зала займутся в этом году в рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

Напомним, первый виртуальный концертный зал был открыт в октябре 2022 года в здании Орловской Государственной филармонии. На его создание был выделен миллионный грант. Средства направили на приобретение оборудования, необходимого для трансляции концертных программ, которые идут на лучших площадках нашей страны.