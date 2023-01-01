Фото: храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» города Орла

Орловский храм передал рождественские подарки юным пациентам детской больницы. Детей поздравили от имени прихожан храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

Как сообщает информационно-аналитический отдел орловской митрополии, в преддверии Нового года настоятель храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» города Орла иерей Артемий Торопов вместе со своей супругой Ксенией посетил онкологическое и травматологическое отделения НКМЦ имени Круглой.

Священник поздравил маленьких пациентов и сотрудников детской больницы с наступающими праздниками от имени прихожан храма и вручил каждому ребенку сладкий подарок.

Затем отец Андрей, окормляющий это медицинское учреждение, пообщался с детьми и их родителями и преподал им священническое благословение.

- При больнице действует молитвенная комната в честь праведного Лазаря, где отец Артемий совершает богослужения. В молитвенной комнате хранится частица мощей праведного Лазаря Четверодневного, - отметили в информационно-аналитическом отделе орловской митрополии.