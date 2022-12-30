Юных пациентов орловской больницы навестил новогодний десант

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

29 декабря в областной детской больнице Орла высадился «Новогодний десант». Переодетые в костюмы Дедов Морозов добровольцы ВСКС с помощью альпинистского снаряжения спустились к детям с крыши, а Снегурочки поднялись к окнам на пожарном подъемнике.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области, волшебники заглядывали в каждое окно на каждом этаже. Они желали юным пациентам счастливого Нового года и выздоровления. Дети подбегали к окнам и радостно махали руками Дедам Морозам и Снегурочкам.

В конце акции маленьким пациентам вручили желанные подарки с «волшебными» конфетами.