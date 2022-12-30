Орловец проведет пять лет в тюрьме за нападение на подростка

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Напавший на подростка орловец проведет пять лет в тюрьме. Мужчина угрожал несовершеннолетнему металлическим прутом.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области, 34-летнего жителя Орловского муниципального округа признали виновным в совершении разбоя.
Следствием и судом установлено, что вечером 8 апреля 2022 года в одном из скверов осужденный, угрожая 17-летнему подростку металлическим прутом, похитил его мобильный телефон, наушники и аккумулятор с кабелем для подзарядки устройств.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима.