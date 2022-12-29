Фото: Архив "КП"/Алексей Булатов

Орловского участника СВО обязали вернуть подъемные. Он не выдержал испытание и был уволен в запас.

Как рассказали в пресс-службе Колпнянского районного суда, местный житель был направлен для участия в специальной военной операции на Украине. С ним заключили контракт сроком на 6 месяцев, а администрация Колпнянского района, в свою очередь, выплатила орловцу 100 тысяч рублей. Но служба мужчины оказалась недолгой: он был досрочно уволен в запас как не выдержавший испытание.

Тогда участника СВО попросили добровольно вернуть деньги в казну, но он отказался. Так дело дошло до суда.

Суд пришел к выводу, что орловец не выполнил условия контракта и посчитал увольнение достаточным основанием для того, чтобы взыскать единовременную выплату. Теперь колпнянцу предстоит вернуть 100 тысяч рублей обратно.