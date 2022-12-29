Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Под Орлом в столкновении «ВАза» и «УАЗа» погибла 47-летняя женщина. Смертельная авария произошла 28 декабря на автодороге «Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря».

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 42-летний водитела автомобиля "Ваз 21065" ехал по данной автодороге из пгт. Верховье в сторону Орла. В районе 3 км автомобилист выехал на встречную полосу и врезался в "УАЗ 390995".

В результате ДТП 47-летняя пассажирка автомобиля "Ваз 21065" от полученных травм скончалась на месте. Водителя этого авто госпитализировали. Кроме того, травмы получили водитель и пассажир "УАЗа".