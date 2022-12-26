Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Мценске иномарка сбила подростка на светофоре. ДТП произошло вечером 24 декабря на улице Тургенева.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 43-летний водитель автомобиля Хендэ Солярис ехал по улице Тургенева и в районе дома № 102 сбил 13-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий пешеходный сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его госпитализировали.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых три человека получили телесные повреждения.