Фото: Нина Соколова

Двенадцать молодых орловцев получат награды губернатора. Они стали победителями конкурсного отбора талантливой молодежи Орловской области.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. В список победителей конкурсного отбора талантливой молодежи Орловской области вошли:

- Лариса Аристова - учитель начальных классов школы № 51 города Орла;

- Мария Бобкина - учащаяся Гимназии города Ливны;

- Игорь Братишка - учащийся Школы искусств, творчества и спорта (Ливенский район);

- Елизавета Догадина - учащаяся Орловского реставрационно-строительного техникума;

- Екатерина Игнатова - учащаяся Дома детского творчества № 3 города Орла;

- Макар Куценков – учащийся Лицея имени С. Н. Булгакова г. Ливны;

- Кирилл Лукьянов - учащийся Спортивной школы г. Ливны

- Софья Родштейн - учащаяся Орловской детской хореографической школы;

- Анжелика Семенова - учащаяся Кромского центра дополнительного образования;

- Сергей Феребков - учащийся Некрасовской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- Эльвира Щиголева - учащаяся Мезенского педагогического колледжа;

- Елена Юдкина - учащаяся Орловского техникума агробизнеса и сервиса.

Все они получат денежное поощрение в размере 20 тысяч рублей и почетную грамоту губернатора. Выплата предоставляется талантливым молодым людям, достигшим значительных результатов в науке, образовании, искусстве, спорте, то есть победителям различных конкурсов, соревнований, олимпиад (муниципального и/или регионального уровня).