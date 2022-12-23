Орловец проведет десять лет в колонии за убийство знакомого. Конфликт произошел на алкогольной почве.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области. Следствием и судом установлено, что ночью 18 июня 2022 года подсудимый, будучи пьяным, поругался со своим знакомым. В ходе конфликта орловец избил приятеля, а затем задушил его и скрылся с места преступления.

Суд признал орловца виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок десять лет, с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима.