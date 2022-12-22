Фото: Ольга Супонева

В Орле семьи участников СВО продолжат пользоваться льготным проездом в общественном транспорте. Такую инициативу поддержали накануне в ходе очередной сессии Орловского городского Совета народных депутатов.

Теперь семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, смогут пользоваться льготой в виде пониженного тарифа на электронные проездные билеты длительного пользования в орловском транспорте и в 2023 году.

Преимущественным правом на 50 бесплатных поездок в месяц смогут воспользоваться супруги, родители, дети, дети супругов, несовершеннолетние полнородные и неполнородные братья и сестры орловских мобилизованных и контрактников, а также сотрудников МВД России и росгвардейцев, участвующих в спецоперации.