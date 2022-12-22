Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В доме под Орлом заживо сгорела пенсионерка. По факту ее смерти проводится проверка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, пожар произошел днем 21 декабря в жилом доме поселка Бунинский Урицкого района. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри по всей площади. Спустя некоторое время пожарные обнаружили погибшую 60-летнюю женщину.

В результате возгорания дом выгорел изнутри на 140 квадратных метров, частично обрушилась кровля. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.

- По данному факту Урицким следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области организован выезд и осмотр места происшествия, а также проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.