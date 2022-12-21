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В Орловской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Всего зарегистрировано 11 833 случая острых респираторных инфекций.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. По сравнению с прошлой неделей в регионе отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 11,6%.

Отмечается, что доля вирусов гриппа возросла до 76%, из них на вирусы гриппа А приходится 85%, на вирусы гриппа В 15%. Кроме того, в области продолжают циркулировать не гриппозные вирусы.

- Управление Роспотребнадзора по Орловской области обращает внимание населения на недопустимость самолечения. При появлении симптомов гриппа или ОРВИ необходимо обратиться за медицинской помощью, чтобы получить рекомендации по лечению, а также по проведению экстренной профилактики для членов семьи, - подчеркнули в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.