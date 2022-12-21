Фото: ОРОО "Совет солдатских матерей"

В Орловской области увековечили память погибшего в ходе СВО десантника Максима Селютина. Мемориальная доска в честь орловца появилась на здании школы в Покровском районе.

Об этом сообщает региональный Совет солдатских матерей. Кроме памятной таблички в Трудкинской школе установили уголок памяти Максима Селютина и Парту героя.

32-летний капитан Селютин погиб 22 мая при выполнении очередного боевого задания, спасая жизни боевых товарищей и мирных жителей Донбасса. 29 мая орловца похоронили на гражданском кладбище села Трудки. У него осталось двое детей: дочь Валерия и сын Илья.

- За время службы капитан Селютин был награжден медалью Министерства обороны РФ «За отличие в военной службе» 3-й степени и удостоен звания «Ветеран боевых действий» (дважды побывал в боевых командировках). Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2022 года Максим Селютин награжден орденом Мужества (посмертно), - рассказали в региональном Совете солдатских матерей.