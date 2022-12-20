В Орловской области бывшего судебного пристава осудят за служебный подлог

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В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя старшего судебного пристава Хотынецкого межрайонного отделения судебных приставов регионального УФССП. Он обвиняется в служебном подлое. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Следствием установлено, что с 2019 по 2021 годы обвиняемый незаконно давал своему подчиненному указания о составлении по возбужденным в отношении шестерых местных жителей исполнительным производствам протоколов об административных правонарушениях, якобы за нарушения должниками законодательства об исполнительном производстве. В действительности же никаких нарушений не существовало.

- Он лично подписывал данные протоколы и знакомил с ними указанных лиц, вводя их в заблуждение относительно юридических последствий составления протоколов. Таким образом, в ходе совершения преступления было незаконно составлено 46 протоколов об административных правонарушениях, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На основании этих протоколов шестеро орловцев незаконно привлекались к административной ответственности в виде штрафов и обязательных работ.

Обвиняемый признал свою вину в совершенном преступлении. Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд.