Дети мобилизованных орловцев перед Новым годом отдохнут в санатории

Фото: сообщество «Санаторий "Лесной" город Орел в ВК

19 декабря в орловском санатории «Лесной» стартовала оздоровительная смена для детей мобилизованных. Она продлится до 28 декабря.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, укрепить здоровье смогут 20 ребят. Для них подготовили воспитательные, досуговые мероприятия и лечебные процедуры.

- Компенсация стоимости путевок будет осуществлена за счет средств Департамента образования Орловской области в рамках поручения губернатора Андрея Клычкова, - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Кстати, единоразовую компенсацию стоимости путевки в детские лагеря и оздоровительные учреждения семьи мобилизованных смогут получить и в 2023 году.