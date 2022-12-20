Фото: Ольга Супонева

За девять месяцев орловцы заключили почти четыре тысячи браков. Число разводов за аналогичный период превысило 2500 тысячи.

Статистику по бракам и разводам в регионе за январь – октябрь текущего года предоставил Орелстат. Так, в Орловской области за этот период насчитывается 3945 тысяч браков, 2556 из которых были заключены среди городского населения, а 1389 – среди сельского. Число разводов значительно меньше. Их в области насчитывается 2710 тысяч. Больше всего браков распалось среди городских жителей.

Помимо этого, за прошлый год на Орловщине у пар, находящихся в браке, родилось более четырех тысяч детей. Из них 2272 ребенка – мальчики, а 2093 – девочки. У жителей региона, которые официально не оформили свои отношения, появилось 977 малышей.

По статистике больше всех разводятся пары после 5 – 9 лет семейной жизни. Меньше всего разводов зафиксировали среди тех пар, которые прожили в браке менее года.