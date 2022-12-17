Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 декабря 2022 11:41

Орловцы готовят новогоднюю посылку для бойцов СВО

Поддержать военнослужащих решили волонтеры из Покровского района
Ирина КАБАНОВА
Фото газеты "Сельская правда"

Фото газеты "Сельская правда"

Орловцы готовят новогоднюю посылку для бойцов СВО. Поддержать военнослужащих решили волонтеры из Покровского района.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Сбор посылки начался с письма от Орловской областной общественной организации «Союз десанта и специальных подразделений» с просьбой оказать помощь в приобретении медикаментов, оборудования и прочего. Теперь жители района собирают вещи, продукты, медикаменты и многое другое для формирования гуманитарного груза.

Терапевт Покровской ЦРБ Елена Васильева рассказала газете «Сельская правда», что покровцы уже дважды побывали в Донецке и Луганске. Они посетили детский реабилитационный центр в Луганске, где проживают тридцать детей в возрасте от 3 до 18 лет. В новый груз по их заказу также войдут новогодние подарки, одежда, игрушки и другие вещи.