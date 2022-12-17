Фото газеты "Сельская правда"

Орловцы готовят новогоднюю посылку для бойцов СВО. Поддержать военнослужащих решили волонтеры из Покровского района.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Сбор посылки начался с письма от Орловской областной общественной организации «Союз десанта и специальных подразделений» с просьбой оказать помощь в приобретении медикаментов, оборудования и прочего. Теперь жители района собирают вещи, продукты, медикаменты и многое другое для формирования гуманитарного груза.

Терапевт Покровской ЦРБ Елена Васильева рассказала газете «Сельская правда», что покровцы уже дважды побывали в Донецке и Луганске. Они посетили детский реабилитационный центр в Луганске, где проживают тридцать детей в возрасте от 3 до 18 лет. В новый груз по их заказу также войдут новогодние подарки, одежда, игрушки и другие вещи.