В Орловской области при благоустройстве Кривцовского мемориала похитили более двух миллионов рублей

Фото газеты «Болховские куранты»

В Орловской области возбуждено уголовное дело о хищении более 2,4 миллионов бюджетных средств при обустройстве Кривцовского мемориального комплекса. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Установлено, в июле 2022 года администрацией Болховского района и индивидуальным предпринимателем заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству Кривцовского мемориального комплекса. В нарушение требований законодательства подрядчик изменил характеристики используемых строительных материалов и объектов, что привело к снижению общей стоимости работ на сумму более 2,4 миллионов рублей.

- При этом заказчику предпринимателем предоставлены акты о выполненных работах, содержащие заведомо ложные сведения об их фактической стоимости, в результате работы оплачены в полном объеме. Незаконными действиями бюджету муниципального образования причинен ущерб в особо крупном размере, - уточнили в ведомстве.

В отношении подрядчика возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Также по требованию прокуратуры в адрес подрядчика направлена претензия о приведении выполненных работ в соответствие с проектно-сметной документацией.

В настоящее время прокуратурой проводится проверка, в рамках которой будет дана оценка действиям должностных лиц, принявших и оплативших в полном объеме не соответствующие проекту работы.

Напомним Кривцовский мемориал - место, где ежегодно перезахоранивают останки советских воинов, поднятых во время "Вахты памяти". Здесь постоянно отдают дань подвигам наших предков, сражавшихся за Победу. Благоустройство мемориального комплекса завершилось в октябре этого года. Работы обошлись в 13 миллионов рублей.