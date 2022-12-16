Иван Дынкович стал председателем Общественного совета орловского Роспотребнадзора

Фото из аккаунта Ивана Дынковича в "ВК"

Председатель комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству орловского областного Совета народных депутатов Иван Дынкович возглавил Общественный совет регионального Управления Роспотребнадзора. Об этом сообщили в ведомстве.

Заместителем председателя Общественного совета стал директор ООО «КС» Валентин Пасанецкий, секретарем - председатель Орловской региональной общественной организации потребителей «Потребительский контроль» Татьяна Шарыкина.

В состав Общественного совета также вошли председатели общественных организаций и объединений, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области, президент адвокатской палаты региона, а также представители малого и среднего бизнеса.

Первое заседание обновленного состава состоялось 15 декабря. На нем обсудили вопросы работы Управления по рассмотрению обращений граждан в части обеспечения безопасности питьевого водоснабжения и утвердили план работы на 2022 год.