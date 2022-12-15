В Орле 74 сироты обзавелись жильем

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле 74 сироты получили новое жилье. 12 из них квартиры достались после вмешательства прокуратуры.

Торжественное вручение ключей от благоустроенного жилья состоялось 14 декабря в администрации Орла. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Андрей Клычков. Квартиры получили не только сироты, но и жители аварийных домов.

Теперь 183 семьи переедут в дома на улице Родзевича-Белевича, улице Космонавтов, улице Зареченской и улице Левый Берег реки Оки. Еще 26 семей получат квартиры в пгт. Знаменка и в деревне Образцово под Орлом.

Всего по программе переселения из аварийного жилья с 2019 года 1 480 жителей области из 3 119 получили ключи от новых квартир.По словам главы региона, до 2025 года планируется расселить еще 127 многоквартирных домов города Орла.