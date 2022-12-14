14 тысяч орловских семей получат пособия на детей от 8 до 17 лет

Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет получат 14 010 орловчан. Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда. Сумма такой выплаты семьям соответствует прожиточному минимуму на ребенка. В Орловской области он составляет 12 557 рублей.

Единое пособие на детей и беременных женщин, которое заменит шесть действующих мер поддержки, включая выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка, выплаты до достижения ребенком 3 лет, а также выплаты на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет вводится с 1 января 2023 года.

При назначении пособия будут применяться единые правила и комплексная оценка нуждаемости семьи. В зависимости от доходов родителей размер пособия будет дифференцированным: 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.

Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, в клиентских офисах ПФР и МФЦ.