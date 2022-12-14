В Орловской области еще 20 человек заразились коронавирусом

По данным на среду, 14 декабря, в Орловской области зарегистрировано 20 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе выявили 134 478 случаев заболевания ковидом.

Согласно информации федерального оперативного штаба, в регионе госпитализировано 22 пациента. Выздоровели за минувшие сутки 19 человека (всего 132 296). Также за последние 24 часа один пациент с коронавирусной инфекцией скончался (всего летальных случаев - 1 971).

Все заболевшие находятся под наблюдением регионального управления Роспотребнадзора областного департамента здравоохранения.