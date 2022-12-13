Фото: Вячеслав Коваленко

На Орловщину надвигается сильная метель. Непогода настигнет регион сегодня вечером.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, с 21 часа 13 декабря до 9 часов 14 декабря 2022 года, местами на территории Орловской области ожидается выпадение очень сильного снега, метель, на дорогах снежные заносы.

Завтра днем выпадет небольшой снег. Ветер западный 8-13 м/с, ночью местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1-6 градусов мороза.

15 декабря на территории области ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер южный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы до 17 м/с.

А 16 декабря ночью временами снег, днем небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, ночью местами метель, ночью местами порывы до 17 м/с.