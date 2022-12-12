В Орле жители 15 домов до вечера остались без воды

Фото: Ольга Супонева

Сегодня, 12 декабря, с 9.00 до 16.00 по ряду адресов Северного района Орла будет временно прекращено водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Под отключение попали абоненты по улице Д. Блынского, 2, 2а, 4; Московскому шоссе, 111, 111г, 111д, 113, 113а, 113б, 113в, 115 д/с №31; улице Орловских партизан, 3, 5, 7, 9.

Неудобства связаны с аварийно-восстановительными работами на водопроводной сети в районе жилого дома №9 по улице Орловских партизан.

Подвоз питьевой воды будет осуществляться автоцистернами. Они расположатся в районе жилых домов улице Орловских партизан, 113б и улице Д. Блынского, 2а.