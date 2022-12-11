Из Орловской области в Латвию и Литву отправили 15 тысяч тонн шрота. Продукция прошла проверку Россельхознадзора.

Шрот используют как корм для скота и получают из маслоэкстракционного производства. В этом году из Орловского региона было отгружено 15 тысяч тонн рапсового и подсолнечного шрота, которые отправили в Латвию и Литву. Стоит отметить, что показатель подрос. В прошлом году такой продукции отгрузили на 5, 2 тысяч тонн меньше.

По информации пресс-службы ТУ Россельхознадзоа по Орловской и Курской областям, пробы, отобранные от экспортных партий, прошли лабораторные исследования в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Подкарантинная продукция полностью соответствовала международным требованиям стран-импортеров.

На шрот оформили все соответствующие фитосанитарные сертификаты.