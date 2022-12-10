В Орловской области прокуратура добилась положенной квартиры для сироты. В суде требования удовлетворили полностью.

Ливенская межрайонная прокуратура занялась проверкой соблюдения жилищных прав после обращение в ведомство местной жительницы. Девушка имеет статус лица из числа детей-сирот. В несовершеннолетнем возрасте она осталась без попечения родителей, а в 2016 году ее поставили на учет для обеспечения квартирой специализированного жилого фонда. Но, по достижению совершеннолетия обещанного жилья жительница Ливенского района так и не получила.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, в целях восстановления нарушенных прав заявительницы межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации Ливенского района предоставить ей благоустроенное жилье.

Суд удовлетворил требования благоустроенную квартиру.