Фото: храм иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная в Орле

Пограничники рассказали юным прихожанам орловского храма о своих боевых буднях. Бойцы, участвующие в СВО, посетили храм иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная в Орле.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, в Орле военнослужащие были проездом, по дороге решили посетить городской храм и помолиться.

Воспитанники воскресной школы напоили гостей чаем, прочитали им стихи, напекли в дорогу пирогов и передали им подарки. А бойцы рассказали детям о своих боевых буднях и пожелали мальчикам быть мужественными, смелыми, с честью защищать свою Родину, а девочкам — беречь своих отцов и братьев, всегда поддерживать их и помогать.

В завершение встречи клирик Знаменского храма иерей Сергий Гайдар благословил воинов на служение Отечеству.