Фото: Julia Grata

В Орле нарисовали граффити с Цоем, Высоцким и Бодровым. Рисунок появился на улице Фомина, 10.

Фото нового городского арт-объекта орловцы опубликовали в соцсетях. Настененный рисунок выполнен в стиле реализм. На нем запечатлены портреты легендарного советского рок-музыканта Виктора Цоя, выдающегося советского поэта и барда Владимира Высоцкого, а также российского режиссера и актера, исполнившего главную роль в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат» и его продолжении, Сергея Бодрова.

Работа над написанием граффити шла несколько месяцев и завершилась на днях.