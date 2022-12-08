В суде рассмотрят дело орловчанки, оскорбившей полицейского. Женщине не хотелось получать административку за правонарушение.

Инцидент случился еще в июне этого года. Подвыпившая жительница региона, не очень хотела быть привлеченной к административной ответственности за то, что совершила правонарушение. Обозлившись, она публично оскорбила сотрудника полиции, который был при исполнении.

- Прокурор Северного района города Орла утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), - рассказали в прокуратуре Орловской области.

Теперь уголовное дело по существу рассмотрят в суде.