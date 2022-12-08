Орловский СК проводит проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Ливенском районе

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области

Орловский СК проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Ливенском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В результате пожара дом выгорел изнутри, после локализации возгорания пожарные обнаружили тело проживавшего там мужчины.

- В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Орловской области.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.