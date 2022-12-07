Фото: кошка Фото: Ирина КАБАНОВА

Орловчанкой, сына которой покусала кошка, займется прокуратура. Женщина отказалась предоставить информацию о питомце госветслужбе.

Информация о том, что орловца укусила домашняя кошка, поступило из управления ветеринарии в Россельхознадзор. Как оказалось, животное принадлежало матери этого молодого человека. Позже кошка умерла, но ее хозяйка отказалась рассказать о причине смерти и месте захоронения питомца специалистам ветслужбы. Так орловчанка нарушила ветеринарные правила.

- В соответствии с указанными правилами восприимчивые животные, за исключением диких, покусавшие людей или животных, в течение 12 часов после покусов подлежат доставке их владельцем в организацию для клинического осмотра специалистом госветслужбы и изолированного содержания под наблюдением специалистов в течение десяти календарных дней, - уточнили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В связи с этим данную информацию направили в прокуратуру для принятия мер реагирования.