Фото: Нина Соколова

В Орле на месте аварийных домов на Наугорке построят пять многоэтажек. Строительство первого дома начнется в начале 2023 года.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, начальным этапом станет строительство высотки на месте снесенных домов на улице Куйбышева, 1 и 3 и улице Плещеевской, 12 и 14. В новый дом переселят жителей из смежных аварийных двухэтажек. К слову, сейчас в квартале, ограниченном улицей Куйбышева, улицей Цветаева, улицей Грановского, улицей Плещеевской и Наугорским шоссе, находятся 23 двухэтажных дома.

Завершить строительство первого дома планируют в 2024 году. Всего в плане – пять 10-этажек на 850 квартир общей площадью 36 811 квадратных метров.

- Высотки оснастят многоуровневой парковкой, что позволит очистить центр Орла от машин. По предварительной информации от застройщика, места будут предоставляться бесплатно либо за незначительную плату, - отметили в пресс-службе мэрии Орла.

Строительство всех пяти многоэтажек должны закончить к 2031 году.