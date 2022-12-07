Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области

В Орле на Михалицына столкнулись две иномарки. ДТП произошло вечером 6 декабря.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 24-летний водитель автомобиля "Ниссан Тиида" ехал по улице Михалицына в сторону переулка Артельного и в районе дома №8 на регулируемом перекрестке при повороте налево столкнулся с автомобилем Дэу Нексия под управлением 40-летней женщины, которая ехала во встречном направлении.

В результате ДТП водитель и 61-летняя пассажирка автомобиля "Дэу Нексия" получили телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 17 аварий, среди которых одно ДТП с пострадавшими, в результате которого два человека получили травмы.