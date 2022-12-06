Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле на Костомаровском мосту установили фонари. Ранее на темень мэру города пожаловалась домком по улице Льва Толстого, 2 Нина Базилевская.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, протягивание контактной сети требует времени и финансов, поэтому сегодня на балки моста установили два светодиодных фонаря мощностью 40 Вт каждый. Они имеют солнечную батарею и датчики движения.

Кроме того, работу двух сетевых фонарей восстановили на улице Севастопольской.

- Обеспечить «яркость» на пешеходной переправе удалось и благодаря тотальной вырубке поросли по берегу Оки. В этом помогло МРСК: с помощью мульчера удалось очистить площадь почти в гектар, - отметили в пресс-службе мэрии Орла.