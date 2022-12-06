В продукции орловского молокозавода нашли антибиотик. Нарушения выявили специалисты Россельхознадзора.

Линкомицин был обнаружен в сметане и кефире, выработанном в октябре этого года на орловском молокоперерабатывающем предприятии. Пробы продукции были отобраны для пищевого мониторинга. Результаты показали, что молокозавод в общей сложности изготовил 270 килограммов сметаны и 371 килограмм кефира. Молокосырье предприятие использовало от 10 разных производителей. Позже продукция отправилась в пищу, а также в социально-значимые учреждения региона.

По информации пресс-службы ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, молокозаводу были выданы требования, обязывающие принять меры по устранению нарушений. Кроме того, Управление Россельхознадзора вынесло решения о признании недействительными декларации о соответствии на сметану 20% и кефир 3,2%.

Как антибиотик попал в готовую молочную продукцию, установят специалисты.