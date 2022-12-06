Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В Орловской областной клинической больнице появился лазерный литотриптер. Этот аппарат предназначен для дробления камней в почках, мочевом пузыре и мочеточниках.

Как сообщает департамент здравоохранения Орловской области, при мочекаменной болезни хирурги-урологи сначала пробуют разрушить камень, не проникая в тело пациента. Камень посредством ударной волны разрушается дистанционно и безболезненно, пациенту при этом даже не требуется анестезия.

Однако использовать такой метод можно лишь в том случае, когда камень хорошо виден врачу на рентгене.

Теперь успешно разрушать камни специалистам поможет и лазерный литотриптер. Аппарат будет применяться в том случае, когда пациенту не подходит дистанционный метод лечения.

- Под анестезией электрод подводится в мочеточник прямо к камню и фокусируется лазером на него. Все контролируется на мониторе визуально под контролем зрения. Преимущество этого метода - в его высокой эффективности. Лазерный луч разрушает камень в пыль, которая выводится естественным путем, - рассказал Александр Чумак, заместитель главного врача по хирургии ООКБ.