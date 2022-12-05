Многодетных орловчанок поздравили с Днем матери

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле многодетных матерей поздравили с Днем матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Праздничный концерт «Ангел мой, пойдем со мной – ты впереди, я за тобой», посвященный Дню матери, состоялся 4 декабря в концертном зале ОГЦК. С прошедшим праздником присутствующих в зале женщин поздравил глава региона Андрей Клычков.

- Нет ничего более святого, чем наши мамы, чем подвиг матери. Я рад тому, что у нас в области зарегистрировано более 8 250 многодетных семей. Это 27 500 тысяч детей. Буквально несколько дней назад мы открыли очередной Семейный МФЦ. В ближайшее время в Орловской области их будет четыре. Уверен, что эта идея, которая появилась у нас в регионе два года назад и приобрела федеральный масштаб, имеет огромное значение, – отметил губернатор.

В ходе мероприятия орловским многодетным матерям вручили благодарности губернатора Орловской области и букеты роз.