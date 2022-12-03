Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Автопарк ТТП Орла пополнили 28 новых автобусов. Торжественная церемония вручения ключей от "ЛиАЗов" прошла 3 декабря на площади Ленина.

Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Глава региона отметил, что общая пассажировместимость каждого автобуса – 111 мест. Кроме того, машины оборудованы климатической системой, навигационной системой с речевым информатором и электронными рейсоуказателями, системой видеонаблюдения.

- Отдельно отмечу, что контрактом на поставку автобусов предусмотрено проведение планового технического обслуживания за счет поставщика, а также проведение гарантийного обслуживание на территории Орловской области, - написал Андрей Клычков.

По словам губернатора, уже совсем скоро новая техника появится на улицах города.

Напомним, на закупку этих автобусов было выделено 480 миллионов рублей. Новый транспорт будет обслуживать жителей таких микрорайонов, как «Лесной», «Зареченский», «Автовокзал». Всего в ТТП Орла должно появиться 48 новых машин. На эти цели потратят более 823 миллионов рублей.