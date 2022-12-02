Орловские спортсменки завоевали четыре медали на всероссийском турнире по боксу

В рамках "Олимпийских надежд" выступали девушки 15-16 лет и юниорки 17- 18 лет. Фото ЦСП Орловской области.

В Королеве финишировали всероссийские соревнования по боксу "Олимпийские надежды" среди девушек 15-16 лет и юниорок 17- 18 лет. В активе орловских спортсменок четыре медали. Победу праздновала Светлана Тувакова. Вторыми финишировали - Виктория Сизова и Анастасия Ковалёва. Третье место заняла Виктория Ковалёва.

Как ранее сообщал сайт orel.kp.ru, Платон Козлов из Орловской области выиграл всероссийский турнир по боксу.

Тем временем, Антонина Шмелева выиграла международные соревнования по дзюдо. В финальном поединке она одолела москвичку Александру Бабинцеву.