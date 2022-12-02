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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 7:16

Два человека попали в больницу после аварии под Орлом

ДТП произошло утром 1 декабря на автодороге «Нарышкино-Большое Сотниково»
Ирина КАБАНОВА
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Два человека попали в больницу после аварии под Орлом. ДТП произошло утром 1 декабря на автодороге «Нарышкино-Большое Сотниково».

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в районе 19 километра дороги 45-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" столкнулся с автомобилем "Мерседес", который ехал по автодороге «Орел-Брянск» в сторону Брянска.

В результате ДТП водитель и 43-летняя пассажирка "Лады" получили телесные повреждения. Их госпитализировали медики.

За прошедшиесутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых два человека получили травмы.