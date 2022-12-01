Орловская область отправит два гуманитарных груза участвующим в СВО военным

Орловская область отправит еще два гуманитарных груза бойцам, которые участвуют в специальной военной операции. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщил глава региона Андрей Клычков. Конвои выедут в пятницу, 2 декабря.

Как отметил губернатор, военнослужащие через видеообращения регулярно благодарят орловцев за помощь. В ближайшее время часть орловских бойцов, которые сейчас участвуют в СВО, вернуться домой. По традиции их торжественно встретят в областном центре.

Кроме того, в ходе прямого эфира стало известно, что для обновления в регионе системы звукового оповещения (сирен) найдены дополнительные источники финансирования. Работы по данному направлению проведут и в частном секторе.