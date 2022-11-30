Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Орловец попал в больницу после пожара в гараже. Возгорание произошло утром 29 ноября в поселке Колпна.

О пожаре сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.

На момент прибытия пожарных гараж, находящийся в переулке 8 Марта, горел открытым пламенем.

В результате пожара пострадал 54-летний мужчина. Его госпитализировали в БУЗ «Колпнянская ЦРБ». Огонь также повредил находящийся внутри гаража автомобиль ВАЗ-2110.

Причина пожара устанавливается.

За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 28 раз, из них пять выездов на ликвидацию возгораний и 23 выезда на различные происшествия и помощь населению.